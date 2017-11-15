Две «Тойоты» вылетели на тротуар после аварии на Народной
Утром 15 ноября в Новосибирске на улице Народной на тротуар вылетели два автомобиля.
Авария случилась в 10:00 у перекрёстка с улицей Театральной.
«Toyota Avensis двигалась со стороны улицы 25 лет Октября в сторону улицы Учительская, Toyota Carib выезжала с парковки напротив дома
В ДТП никто не пострадал, пешеходов во время происшествия на тротуаре не было.
В начале ноября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии, после которой машина оказалась на тротуаре. Тогда ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus