Две «Тойоты» вылетели на тротуар после аварии на Народной

Toyota Avensis въехала в Toyota Carib





Утром 15 ноября в Новосибирске на улице Народной на тротуар вылетели два автомобиля.





Авария случилась в 10:00 у перекрёстка с улицей Театральной.





«Toyota Avensis двигалась со стороны улицы 25 лет Октября в сторону улицы Учительская, Toyota Carib выезжала с парковки напротив дома № 38 по Народной. Водитель "Кариба" не пропустил "Авенсис", из-за чего получил удар в переднюю левую дверь. После столкновения оба автомобиля вылетели на тротуар», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





В ДТП никто не пострадал, пешеходов во время происшествия на тротуаре не было.





Авария случилась недалеко от пересечения улиц Народной и Театральной





Пешеходов во время ДТП на тротуаре не было





В аварии никто не пострадал





В начале ноября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии, после которой машина оказалась на тротуаре. Тогда ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук.