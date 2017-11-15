Две «Тойоты» вылетели на тротуар после аварии на Народной

Toyota Avensis въехала в Toyota Carib
Toyota Avensis въехала в Toyota Carib


Утром 15 ноября в Новосибирске на улице Народной на тротуар вылетели два автомобиля.


Авария случилась в 10:00 у перекрёстка с улицей Театральной.


«Toyota Avensis двигалась со стороны улицы 25 лет Октября в сторону улицы Учительская, Toyota Carib выезжала с парковки напротив дома № 38 по Народной. Водитель "Кариба" не пропустил "Авенсис", из-за чего получил удар в переднюю левую дверь. После столкновения оба автомобиля вылетели на тротуар», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В ДТП никто не пострадал, пешеходов во время происшествия на тротуаре не было.


Авария случилась недалеко от пересечения улиц Народной и Театральной
Авария случилась недалеко от пересечения улиц Народной и Театральной


Пешеходов во время ДТП на тротуаре не было
Пешеходов во время ДТП на тротуаре не было


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


В начале ноября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии, после которой машина оказалась на тротуаре. Тогда ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук.

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