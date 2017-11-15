«Пошла в магазин, телефон недоступен»: полиция ищет домохозяйку, пропавшую в Первомайском районе

34-летняя Елена Исаенкова

В Новосибирске разыскивают 34-летнюю Елену Исаенкову — 14 ноября женщина ушла из дома в Первомайском районе и пропала.





По словам мужа пропавшей Евгения Исаенкова, Елена сказала отчиму, что пошла в магазин, но в какой, не уточнила. «Такого не было случая ни разу, переживаем, — объяснил Евгений корреспонденту НГС.НОВОСТИ. — Звонили, не дозвонились. В магазин просто пошла, телефон уже недоступен. В два часа ночи недоступен стал».





Муж пропавшей уточнил, что Елена Исаенкова ушла из дома по улице Шмидта примерно в 18:00. По его словам, женщина пока не работает, воспитывает 8-летнего сына.





В момент исчезновения Елена было одета в тёмно-синюю куртку с белыми вставками по бокам. У Исаенковой карие глаза, рост — 165 сантиметров, имеет среднее телосложение.





Утром 15 ноября Исаенков написал заявление о пропаже своей супруги в полицию. В областном управлении МВД корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что информацию о пропаже девушки прокомментируют позднее.





Дополнение: В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что девушка уже нашлась, с ней всё хорошо





«Нашлась, мне позвонили, — подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Евгений Исаенков. — Как она пояснила, была у подруги, у Татьяны. Но буду разбираться с этим вопросом, потому что я позвонил Татьяне, она говорит обратное. Я с ней ещё не разговаривал, я на работе».





Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 16-летней Елены Зулиной, которая сбежала из общежития медицинского техникума в Искитиме неделю назад, а также 14-летнего Александра Червова, пропавшего 13 ноября в Колывани.