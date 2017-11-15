Рабочие раскопали перекрёсток в самом центре Новосибирска
С 15 ноября новосибирским водителям стало сложнее проехать по перекрёстку улиц Советской и Ленина — дорогу перекопали из-за проблем с теплотрассой.
«Проезжая часть в районе здания по адресу улица Советская, 35 будет сужена: по улице Ленина — на четыре метра, по улице Советской — на шесть метров. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что ремонт продлится полторы недели — до 26 ноября.
На перекрёстке поставили временные знаки, бетонные блоки и ограждения.
Также вчера из-за ремонта теплотрассы для проезда закрылась часть улицы Депутатской. Закончить ремонт теплоэнергетики планируют к 27 ноября.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)