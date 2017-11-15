Рабочие раскопали перекрёсток в самом центре Новосибирска

Отремонтировать теплотрассу рабочие планируют к концу следующей недели
Отремонтировать теплотрассу рабочие планируют к концу следующей недели

С 15 ноября новосибирским водителям стало сложнее проехать по перекрёстку улиц Советской и Ленина — дорогу перекопали из-за проблем с теплотрассой.


«Проезжая часть в районе здания по адресу улица Советская, 35 будет сужена: по улице Ленина — на четыре метра, по улице Советской — на шесть метров. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что ремонт продлится полторы недели — до 26 ноября.


На перекрёстке поставили временные знаки, бетонные блоки и ограждения. 


Для проезда закрылась только часть перекрёстка: объехать огороженный участок можно по свободным полосам
Для проезда закрылась только часть перекрёстка: объехать огороженный участок можно по свободным полосам


Также вчера из-за ремонта теплотрассы для проезда закрылась часть улицы Депутатской. Закончить ремонт теплоэнергетики планируют к 27 ноября.

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