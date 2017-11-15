В полной тишине: в Новосибирске появился квест для глухих

Среди адаптированных для глухих локаций — научно-интеллектуальная игра «Радиация»

Организаторы новосибирской «Лавки квестов» адаптировали локации для команд с нарушениями слуха и речи — для этого им пришлось переработать сценарии игр, в которых были только аудиоподсказки.







Перерабатывать игры для команд с ограниченными возможностями в компании стали по просьбе гостей, рассказала администратор «Лавки квестов» Валентина Бузденкова, поэтому правки вносились постепенно.







«В первый раз мы не были к этому готовы, забегали сами и подкидывали текстовые подсказки, — призналась она. — Потом мы давали людям телефоны — обычно это запрещено. Но это командная игра: если кто-то что-то нашёл в другой комнате, ему нужно об этом немедленно сообщить, а так у них есть возможность написать в чат».







Сейчас для глухих команд доступны три игры длительностью 60–75 минут: посвящённый разным эпохам приключенческий квест «Машина времени», основанный на скандинавской легенде страшный квест «Темница Фенрира» и квест с интеллектуальными задачами «Радиация». В каждом могут участвовать от двух человек, но администратора нужно заранее предупреждать об особенностях команды-участника. При этом в локациях действуют ограничения по возрасту.







Стоимость участия варьируется от 2,5 до 3,5 тысяч рублей в зависимости от времени и выбранной локации. Валентина Бузденкова не исключила, что квесты и в дальнейшем будут перерабатываться для людей с ограниченными возможностями и станут более универсальными.





По данным 2ГИС, в Новосибирске сегодня работает 115 компаний, занимающихся организацией и проведением квестов. В 2015 году одна из площадок предложила в течение часа пожить жизнью незрячего человека.