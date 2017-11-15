Суд запретил новосибирскому пилоту летать на «Оке»

Новосибирец поднялся в небо на воздушном шаре с «Окой» вместо корзины

Во вторник, 14 ноября, суд запретил полёты на аэростате новосибирцу, который поднял в небо «Оку» недалеко от Горского жилмассива.







Этого запрета добилась транспортная прокуратура. Сам ответчик в суд не пришёл.





«Исковые требования транспортной прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.







Летать владельцу аэростата запретили до тех пор, пока он не перестанет нарушать закон. Ему нужно получить свидетельство пилота, оформить судовую документацию, медицинскую справку и оповещать о полётах контролирующие органы, уточнили в транспортной прокуратуре.







Ранее транспортные прокуроры выяснили, что 10, 17 и 28 августа с территории базы отдыха «Пикниковый рай» на высоту около 25–30 метров поднимали тепловой аэростат АХ-7.







«Подъёмы аэростата выполнялись его владельцем без действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, судовой документации. Кроме того, пилот незаконно использовал воздушное пространство класса "С": без разрешения органов госкорпорации по организации воздушного движения и предоставления плана полёта в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачёво», — рассказывали в прокуратуре.







Также 10 августа владелец теплового аэростата поднял в воздух вместо корзины «Оку».







После прокурорской проверки управление государственного авианадзора Ространснадзора по СФО оштрафовало пилота на 6700 рублей за нарушение правил использования воздушного пространства и управление аэростатом без документов. Позже пилот рассказывал, что не согласен со штрафом и попытается его обжаловать.

