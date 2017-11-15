Прокурор направил в суд дело новосибирского маньяка Чуплинского

Уголовное дело в отношении Евгения Чуплинского рассмотрят в областном суде

В Новосибирске перед судом предстанет 52-летний Евгений Чуплинский — он обвиняется в убийстве 19 женщин и краже.





Уголовное дело в отношении Евгения Чуплинского утвердил заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев.





«Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своем автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, останки (туловища, головы, руки, ноги и прочее) разбрасывал на обочинах дорог и свалках», — напомнили версию следствия в пресс-службе прокуратуры НСО.





По версии следствия, бывший сотрудник вневедомственной охраны начал убийства и расчленения женщин еще с 1998 года, последний труп обнаружен летом 2006 года.





Евгений Чуплинский (на фото слева) убивал женщин с 1998 по 2005 год





Чуплинский обвиняется в убийстве 19 женщин и краже имущества (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ).







«Вину в совершении убийств обвиняемый не признал. Эксперты признали его вменяемым», — подчеркнули в прокуратуре.





Выйти на его след удалось лишь в 2016 году в результате современных молекулярно-генетических исследований.







Дело объемом 980 листов рассмотрит Новосибирский областной суд. Расследованием занимались следователи следственного управления СКР по НСО.





«Объём уголовного дела составил более 70 томов, в качестве вещественных доказательств по делу признано свыше 70 предметов. Со стороны обвинения по уголовному делу органами следствия заявлено более 200 свидетелей», — отчитались в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали подробно о том, как следователи ловили серийного убийцу. Прочитать об этом можно здесь.