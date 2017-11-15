Прокурор направил в суд дело новосибирского маньяка Чуплинского

Уголовное дело в отношении Евгения Чуплинского рассмотрят в областном суде 
Уголовное дело в отношении Евгения Чуплинского рассмотрят в областном суде 

В Новосибирске перед судом предстанет 52-летний Евгений Чуплинский — он обвиняется в убийстве 19 женщин и краже.


Уголовное дело в отношении Евгения Чуплинского утвердил заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев. 


«Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своем автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, останки (туловища, головы, руки, ноги и прочее) разбрасывал на обочинах дорог и свалках», — напомнили версию следствия в пресс-службе прокуратуры НСО. 


По версии следствия, бывший сотрудник вневедомственной охраны начал убийства и расчленения женщин еще с 1998 года, последний труп обнаружен летом 2006 года.


Евгений Чуплинский (на фото слева) убивал женщин с 1998 по 2005 год
Евгений Чуплинский (на фото слева) убивал женщин с 1998 по 2005 год


Чуплинский обвиняется в убийстве 19 женщин и краже имущества (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ). 


«Вину в совершении убийств обвиняемый не признал. Эксперты признали его вменяемым», — подчеркнули в прокуратуре. 


Выйти на его след удалось лишь в 2016 году в результате современных молекулярно-генетических исследований.


Дело объемом 980 листов рассмотрит Новосибирский областной суд. Расследованием занимались следователи следственного управления СКР по НСО. 


«Объём уголовного дела составил более 70 томов, в качестве вещественных доказательств по делу признано свыше 70 предметов. Со стороны обвинения по уголовному делу органами следствия заявлено более 200 свидетелей», — отчитались в пресс-службе следственного управления СКР по НСО. 


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали подробно о том, как следователи ловили серийного убийцу. Прочитать об этом можно здесь.  

Прочтений: 5872
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено