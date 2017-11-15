Резкое похолодание до –25 градусов сменится волной тепла в пятницу


Ночью синоптики ждут до –25 градусов
Ночью синоптики ждут до –25 градусов

Волна холода, которая сегодня пришла в Новосибирскую область, пойдёт на спад в пятницу — но до этого температура упадёт до –25 градусов.


«Сегодня произошло вторжение холода, температура понизилась по большинству районов Новосибирской области до –13...–21 градуса. Остался клочок тепла по юго-западу нашей области. Мы находимся в тыловой части фронтальной зоны, которая отодвинулась к югу. Осадки прекратились фактически, изморозь, гололедица на дорогах. 


Холод удержится в основном сегодня-завтра, температурный фон в ночные часы будет в основном в пределах –20...–25 градусов, туманы, изморозь в утренние часы», 


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днём в Новосибирске будет –12...–14 градусов, завтра температура повысится до –9...–11 градусов.


После  синоптики предполагают, что воздушные потоки придут с юго-запада, начнётся потепление. 


«17–18-го последует волна тепла. К 18-му числу мы ждем возобновление осадков, снегопадов, метелей порывистых ветров и температура к 18-му повысится до –3...–8 градусов. 17-го будет переходный период: днём до 0…–5, ночью до –7...–12 градусов. А 19–20-го снова вероятна волна холода», — предупредил Ренад Ягудин.


На 17 ноября в Новосибисрке гидрометцентр передаёт дневные температуры  до –2...–4 градусов.

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