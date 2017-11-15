Пятая часть новосибирцев пожаловалась на притеснения на работе

Чаще всего с дискриминацией на работе сталкиваются работницы бухгалтерии, сферы недвижимости, сферы услуг и юриспруденции

Одна пятая часть новосибирцев испытывала дискриминацию на рабочем месте.





К таким выводам пришли аналитики сайта Зарплата.ру. В опросе приняли участие 1445 человек.







«Оказалось, что среди всех женщин с притеснением сталкивалась треть горожанок. Из них каждая вторая отмечала приставания со стороны коллег», — рассказали в пресс-службе Зарплаты.ру.





Авторы исследования поделились, что





чаще всего с дискриминацией сталкивались работницы бухгалтерии (17%), сферы недвижимости (15%), сферы услуг (14%) и юриспруденции (11%).





«15% посетовали на некорректные высказывания со стороны других сотрудников, 12% — на трудности в продвижении по службе, 11% — на снижении уровня зарплаты или премии, еще 5% отметили, что им не поручают важную работу», — говорится в сообщении пресс-службы.





Среди опрошенных мужчин Новосибирска на работе жертвой сексизма стал каждый пятый.





На несправедливое снижение зарплаты и премии пожаловались 43%, а предвзятое отношение со стороны коллег замечали 37%. Большинство из тех мужчин, кто ответил утвердительно, работает в сфере продаж (23%), недвижимости (22%), промышленности (17%) и информационных технологий (14%).







Любопытно, что ни одна из женщин не призналась в том, что позволяла себе некорректное поведение в отношении коллег. В отличие от мужчин — каждый пятый сообщил, что позволял себе высказывания, приставания и дискредитацию рабочих навыков сослуживцев.







«Несмотря на смещающийся тренд в сторону унификации профессий по половому признаку, на работе люди сталкиваются с проявлениями сексизма чаще, чем можно представить. Часто такое происходит в "мужских" отраслях работы — промышленности и строительстве. Но мужчины тоже попадают в ситуации дискриминации по половому признаку в сферах образования, услуг и продаж. Многое зависит от внутренней политики компании и компетентности руководства — позволяют ли они подобное поведение себе и своим подчиненным» , — говорит руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций Зарплата.ру Иван Чирков.







Несмотря на то, что часть новосибирцев жалуется на притеснения на рабочем месте, есть и другая, положительная, сторона вопроса. Так, выяснилось, что почти половина новосибирских руководителей, опрошенных сотрудниками сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру, готовы дружить со своими подчинёнными.