Сразу пять аварий: жители Ленинского района попали в затор на Титова





Уровень пробок достиг утром 15 ноября 7 баллов

Утром 15 ноября уровень пробок в Новосибирске достиг 7 баллов — из-за аварий полностью встали Коммунальный мост и улица Титова.





По данным Яндекс.Пробок на 8:40, самые сложные участки для проезда в Новосибирске оказались на левом берегу. На улице Титова произошло пять аварий по цепочке. Движение здесь затруднено от улицы Херсонской до улицы Троллейной. Скорость потока — 3 км/ч.





Скорость потока на улице Титова — 3 км/ч





Серьёзная пробка скопилась на Коммунальном мосту — здесь произошла авария. Скорость потока падает на улице Немировича-Данченко сразу до 7 км/ч. Ещё одно ДТП случилось на проспекте Карла Маркса, неподалёку от станции метро «Студенческая». Пробка образовалась от улицы Геодезическая до площади Лыщинского.





На Коммунальном мосту и в районе площади Труда и площади Энергетиков скорость потока — 5–7 км/ч





Осложнено движение в районе площади Труда и площади Энергетиков.





На правом берегу больше всего затруднён проезд в Калининском районе — по улицам Богдана Хмельницкого и Объединения.





Накануне, 14 ноября, в утренний час пик пробки в Новосибирске были чуть больше, они достигли 8 баллов. Одним из самых сложных участков для проезда также оказался Коммунальный мост.