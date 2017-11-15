Сразу пять аварий: жители Ленинского района попали в затор на Титова


Уровень пробок достиг утром 15 ноября 7 баллов 
Уровень пробок достиг утром 15 ноября 7 баллов 

Утром 15 ноября уровень пробок в Новосибирске достиг 7 баллов — из-за аварий полностью встали Коммунальный мост и улица Титова. 


По данным Яндекс.Пробок на 8:40, самые сложные участки для проезда в  Новосибирске оказались на левом берегу. На улице Титова произошло пять аварий по цепочке. Движение здесь затруднено от улицы Херсонской до улицы Троллейной. Скорость потока — 3 км/ч. 


Скорость потока на улице Титова — 3 км/ч 
Скорость потока на улице Титова — 3 км/ч 


Серьёзная пробка скопилась на Коммунальном мосту — здесь произошла авария. Скорость потока падает на улице Немировича-Данченко сразу до 7 км/ч. Ещё одно ДТП случилось на проспекте Карла Маркса, неподалёку от станции метро «Студенческая». Пробка образовалась от улицы Геодезическая до площади Лыщинского. 


На Коммунальном мосту и в районе площади Труда и площади Энергетиков скорость потока — 5–7 км/ч
На Коммунальном мосту и в районе площади Труда и площади Энергетиков скорость потока — 5–7 км/ч


Осложнено движение в районе площади Труда и площади Энергетиков. 


На правом берегу больше всего затруднён проезд в Калининском районе — по улицам Богдана Хмельницкого и Объединения. 


Накануне, 14 ноября, в утренний час пик пробки в Новосибирске были чуть больше, они достигли 8 баллов. Одним из самых сложных участков для проезда также оказался Коммунальный мост.  

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