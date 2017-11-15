Дед Мороз рассказал новосибирцам, чего от него ждут на Новый год


Деда Мороза нередко просят о необычных подарках, например, положить под ёлку металлоискатель для поиска кладов 
Деда Мороза нередко просят о необычных подарках, например, положить под ёлку металлоискатель для поиска кладов 

Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Новосибирск и рассказал о том, какие подарки ждут от него на Новый год.


Дед Мороз признался, что всё чаще от него просят материальных благ. Желанными подарками для взрослых и детей стали бы, например, заморозка ипотеки и металлоискатель для поиска кладов. 


«Ребенок просит: "Дедушка Мороз, мне нужна лопата и металлоискатель". Видимо, он что-то знает, чего мы с вами не знаем. Традиционно просят закрыть ипотеку, как минимум снизить процентную ставку, или вот еще чудное: "То, что я тебе заказывала, мама уже купила, поэтому ты можешь деньгами". Кажется, пройдет немного времени, и мне уже будут писать номер карты», —  рассказал гость на встрече с журналистами, пишет ТАСС. 


Также Дед Мороз рассказал, что девушки и женщины просят дать им «мужиков самостоятельных, не затюканных, которые умеют принимать решения сами». 


Главный Дед Мороз России отправился в предновогоднее путешествие по регионам страны в начале ноября. Он перемещается с востока на запад. В Новосибирске Дед Мороз остановился на два дня — 14 и 15 ноября. Сегодня он примет участие в праздничном концерте на площадке перед оперным театром. Праздничная программа «Дед Мороз к нам мчится» начнется в 16:30, к ней смогут присоединиться все дети, рассказали в пресс-службе правительстве Новосибирской области. 


Всего в программе Деда Мороза запланировано посещение 29 городов в течение 60 дней.


Подготовка к Новому году в Новосибирске идёт полным ходом. Так, в наш город из Алтайского края уже привезли первые новогодние деревья.

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