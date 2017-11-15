В Новосибирске полиция объявила в розыск спасателя

Поиски Константина Смородинцева ведутся с конца октября

В Новосибирске полиция объявила в розыск 42-летнего Константина Смородинцева — о нём ничего неизвестно уже больше двух недель.





«28 октября около 20:30 Константин вышел из подсобного помещения дебаркадера МЧС, стоящего у пожарного пирса на левом берегу реки Обь в районе Димитровского моста, и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







По данным полиции, рост Константина Смородинцева 184 см. У него плотное телосложение, светлые глаза, волосы тёмно-русые с проседью, короткая стрижка. На вид ему 40-45 лет. В день пропажи он был одет в форму сотрудника МЧС России — тёплую куртку зеленого цвета, тёплые брюки синего цвета и чёрные тапки.





Полиция просит всех новосибирцев, которым что-то известно о местонахождении Константина, сообщить в дежурную часть Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232-81-80, 232-81-79 или 02, отдел уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232-80-85, 232-80-87, 232-64-80, дежурную часть ОП № 7 «Ленинский» по телефону: 232-17-18.





В конце октября дочь пропавшего Татьяна рассказывала НГС.НОВОСТИ, что её отец работал на пожарном катере, который пришвартовался на ночь под Димитровским мостом недалеко от остановки «Лесоперевалка». Утром Смородинцев должен был сменить напарника, но когда тот направился его будить, оказалось, что всё закрыто, а Константина нет на месте.





Источник в МЧС также ранее сообщал, что мужчина работает в государственной противопожарной службе с 1996 года.





Также в Новосибирской области продолжаются поиски 14-летнего подростка Александра Червова, который 13 ноября ушел из дома в поселке Колывань и пропал без вести.