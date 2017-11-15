Хоккей с мячом: «Сибсельмаш» проиграл «Енисею»

 Фотография мачта «Сибсельмаш» — «Енисей» 
 Фотография мачта «Сибсельмаш» — «Енисей» 

Вчера, 14 ноября, состоялся выездной мачт чемпионата России по хоккею с мячом между «Сибсельмашем» и красноярским «Енисеем».


Новосибирские спортсмены потерпели поражение. Итог встречи составил 11:4 в пользу красноярцев.


«Хозяева в этом матче были куда как результативнее. Одиннадцать мячей влетело в ворота, защищать которые, было доверено Игорю Долгополову. Результативной игрой нынешний "Енисей" вряд ли кого может удивить. Целая россыпь элитных атакующих игроков в лице Алмаза Миргазова, Сергея Ломанова и молодого, но по всем показателям звёздного скандинава Эрика Петтерссона, тому огромное подспорье. К чести Игоря Долгополова необходимо отметить, что именно благодаря его усилиям счёт в первой половине встречи не стал ещё больше в пользу "Енисея", — комментирует встречу официальный сайт «Сибсельмаша».


Для новосибирского клуба по хоккею с мячом чемпионат России начался с победы. 11 ноября «Сибсельмаш» одолел «Уральский Трубник» из Первоуральска.


Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 122
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено