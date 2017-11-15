Хоккей с мячом: «Сибсельмаш» проиграл «Енисею»

Фотография мачта «Сибсельмаш» — «Енисей»

Вчера, 14 ноября, состоялся выездной мачт чемпионата России по хоккею с мячом между «Сибсельмашем» и красноярским «Енисеем».







Новосибирские спортсмены потерпели поражение. Итог встречи составил 11:4 в пользу красноярцев.







«Хозяева в этом матче были куда как результативнее. Одиннадцать мячей влетело в ворота, защищать которые, было доверено Игорю Долгополову. Результативной игрой нынешний "Енисей" вряд ли кого может удивить. Целая россыпь элитных атакующих игроков в лице Алмаза Миргазова, Сергея Ломанова и молодого, но по всем показателям звёздного скандинава Эрика Петтерссона, тому огромное подспорье. К чести Игоря Долгополова необходимо отметить, что именно благодаря его усилиям счёт в первой половине встречи не стал ещё больше в пользу "Енисея", — комментирует встречу официальный сайт «Сибсельмаша».







Для новосибирского клуба по хоккею с мячом чемпионат России начался с победы. 11 ноября «Сибсельмаш» одолел «Уральский Трубник» из Первоуральска.







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