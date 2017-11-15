Арбитражный суд признал банкротом бывшего совладельца «Сибмоста»

Бугринский мост — один из крупнейших объектов компании  
Бугринский мост — один из крупнейших объектов компании  

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление ООО «Экспобанк» и признал бывшего совладельца строительной компании «Сибмост» Владислава Кошкина банкротом.


В настоящее время в отношении Владислава Кошкин введена процедура реструктуризации задолженности, сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы суда.


«Новосибирский арбитражный суд также рассматривает аналогичное заявление "Экспобанка" о признании банкротом Альберта Кошкина — отца В.Кошкина, бывшего основного собственника стройкомпании и председателя её совета директоров. В отношении него процедура банкротства пока не введена. Размер требований банка по обоим искам составляет 178,7 млн рублей. Кроме того, Арбитражный суд Новосибирской области рассматривает дело о банкротстве "Сибмоста" по иску ООО "Строительная компания "Орион" (Новосибирск)», — пишет агентство.


Напомним, о заявлении ООО «Экспобанк» стало известно в июле этого года. Сумма 178,7 млн рублей определена из размера долга компании перед банком.


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