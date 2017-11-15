Рассекречен новый Renault Duster

Компания Renault официально представила изображения кроссовера Duster нового поколения. Автомобиль вырос в длину на 13 см до 4,43 метра, а салон получил дополнительный простор за счет сдвига лобового стекла вперед на 10 см. Клиренс машины — 21 см.





«Объем багажника у переднеприводной версии — 478 литров, у полноприводной – 467 литров. При сложенных задних креслах объем увеличивается до 1 623 литров», — отметили в пресс-службе Renault.





Внешне автомобиль выделяется накачанной передней частью, мощной решёткой радиатора с изгибом нижней линией, забавными мелкими фонарями сзади. Салон изменился существенно: воздуховоды со срезанными краями, высокое расположение дисплея и блока климата, а так же руль, похожий на рули всех последних моделей «Фольксваген» и «Шкода».





Теперь «Дастер» может иметь светодиодные дневные ходовые огни, мультимедийную сенсорную систему, климат-контроль, систему бесключевого доступа, системы мониторинга «слепых» зон и кругового видеообзора.























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