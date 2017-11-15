Рассекречен новый Renault Duster

Компания Renault официально представила изображения кроссовера Duster нового поколения. Автомобиль вырос в длину на 13 см до 4,43 метра, а салон получил дополнительный простор за счет сдвига лобового стекла вперед на 10 см. Клиренс машины — 21 см.


«Объем багажника у переднеприводной версии — 478 литров, у полноприводной – 467 литров. При сложенных задних креслах объем увеличивается до 1 623 литров», — отметили в пресс-службе Renault.

 

Внешне автомобиль выделяется накачанной передней частью, мощной решёткой радиатора с изгибом нижней линией, забавными мелкими фонарями сзади. Салон изменился существенно: воздуховоды со срезанными краями, высокое расположение дисплея и блока климата, а так же руль, похожий на рули всех последних моделей «Фольксваген» и «Шкода». 


Теперь «Дастер» может иметь светодиодные дневные ходовые огни, мультимедийную сенсорную систему, климат-контроль, систему бесключевого доступа, системы мониторинга «слепых» зон и кругового видеообзора.


Рассекречен новый Renault Duster (фото)


Рассекречен новый Renault Duster (фото)


Рассекречен новый Renault Duster (фото)


Рассекречен новый Renault Duster (фото)


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Прочтений: 193
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено