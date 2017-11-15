В Новосибирской области пропал 14-летний подросток

Александр Червов

Новосибирские волонтеры просят помощи в поисках 14-летнего подростка.







По данным поискового отряда «Лиза Алерт», Александр Червов 13 ноября ушел из дома в поселке Колывань и пропал без вести.







В поисковом отряде уточняют, что Александр был одет в шапку-ушанку серебристого цвета, темно-синий пуховик с капюшоном, темно-синие брюки и черные кроссовки. У подростка темно-русые волосы и карие глаза. Рост — 168 сантиметров.







Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра, просят позвонить по телефону поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ).







Напомним, вчера НГС.НОВОСТИ писали о пропаже 16-летней Елены Зулиной. По данным волонтеров, девочка сбежала из общежития медицинского техникума в Искитиме неделю назад.







Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!