В Новосибирской области пропал 14-летний подросток

Александр Червов 
Александр Червов 

Новосибирские волонтеры просят помощи в поисках 14-летнего подростка.


По данным поискового отряда «Лиза Алерт», Александр Червов 13 ноября ушел из дома в поселке Колывань и пропал без вести.


В поисковом отряде уточняют, что Александр был одет в шапку-ушанку серебристого цвета, темно-синий пуховик с капюшоном, темно-синие брюки и черные кроссовки. У подростка темно-русые волосы и карие глаза. Рост — 168 сантиметров.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра, просят позвонить по телефону поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ).


Напомним, вчера НГС.НОВОСТИ писали о пропаже 16-летней Елены Зулиной. По данным волонтеров, девочка сбежала из общежития медицинского техникума в Искитиме неделю назад.


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