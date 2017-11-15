Рэпер Гнойный назвал Новосибирск столицей рэпа

Настоящее имя Гнойного — Вячеслав Машнов
Настоящее имя Гнойного — Вячеслав Машнов

Сегодня в джаз-клубе «Труба» собрались фанаты популярного репера Гнойного. Исполнитель больше всего известен тем, что одержал победу в громком августовском баттле над рэпером Оксимироном. Член жюри в вокальном шоу «Успех» на СТС.


Настоящее имя — Вячеслав Машнов, родился в Хабаровске. Выступает под разными псевдонимами: Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька и другие. 


Свой концерт он начал со слов: «Новосибирск — столица рэпа, вы не знали?». Вместе с Гнойным на сцену вышел его друг, рэпер Хан Замай.


Под крики толпы:« Антихайп!» (название творческого объединения, в котором состоят оба рэпера. — НГС.НОВОСТИ) Гнойный исполнил несколько популярных песен, спев, местами не попадая в ноты, даже «Зайка моя» Филиппа Киркорова: «Уважим старика, первого русского рэпера», — сказал Слава.


В небольшом зале клуба собралась публика в возрасте от 16 до 30 лет. Фанаты активно выкрикивали слова песен и массово снимали истории для социальной сети Instagram. Изначально концерт планировали провести в клубе «Отдых». Комментировать причину переноса в «Трубу» организаторы отказались.


Хана Замая на самом деле зовут Андрей
Хана Замая на самом деле зовут Андрей

Сам Гнойный заметил, что в маленьком помещении выступать комфортнее, чувствуется связь с публикой.


«Пойдете завтра на концерт Оксимирона? (Оксимирон даст концерт в зале ЛДС «Сибирь». — НГС.НОВОСТИ). Нашему корешу нужна помощь, поддержите, сходите, пожалуйста. Слушать концерты в ДК — отстой. Я бывал на многих концертах, и самые лучшие — в маленьких крошечных клубах. Круто, когда маленькая сцена, люди рядом, ты можешь любому подать руку», — поделился Гнойный.


Спустя час рэпер ушел со сцены. В оставшееся время (программа длилась два часа) в зале продавали майки с логотипом творческого объединения «Антихайп». Одна майка стоила 1200 рублей — больше, чем билет (1000 рублей). Обладатели вип-билетов, купившие их на 700 рублей дороже, встали в очередь к реперу за автографом и фотографиями.


В сентябре подростки выстроились в очередь перед клубом «Отдых», чтобы послушать дерзкого рэпера Фараона.

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