Новосибирец отправился в колонию за попытку украсть из бюджета 168 миллионов рублей

В колонии сибиряк проведет 4 года и 6 месяцев 
В колонии сибиряк проведет 4 года и 6 месяцев 

Центральный районный суд Омска поставил точку в истории 46-летнего Дмитрия Красникова. Мужчина был признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере).


«В суде установлено, что в 2014 году данный гражданин, используя две фирмы, зарегистрированные на номинальных руководителей, попытался незаконно возместить налог на добавленную стоимость из бюджета РФ за 3, 4 кварталы 2013 года и 1, 3, 4 кварталы 2014 года. В этих целях он внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов за счет учета расходов по фиктивным сделкам о приобретении лесоматериалов и представил их в ИФНС № 1 Центрального АО г. Омска. В случае доведения незаконных действий до конца федеральному бюджету мог быть причинен ущерб на сумму более 168 млн рублей», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.


В ведомстве уточняют, что свою вину Красников признал в полном объеме и даже ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.


«Ранее, в июле 2017 года, Советский районный суд г. Омска за совершение ряда аналогичных преступлений назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — поясняет пресс-служба.


Центральный районный суд Омска признал подсудимого виновным. Ближайшие 4 года и 6 месяцев новосибирец проведет в колонии общего режима — именно такой срок был назначен Дмитрию Красникову по совокупности совершенных преступлений.


Напомним, впервые об уголовном деле в отношении новосибирца НГС.НОВОСТИ написали в августе этого года.


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