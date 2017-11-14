Водитель «Фольксвагена» отвлеклась от управления и устроила тройное ДТП на Старом шоссе
Сегодня вечером на Старом шоссе в районе дома №138 в столкновении сошлись автомобили «Фольксваген», ИЖ и «Митсубиси».
По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, «Митсубиси» и ИЖ двигались в плотном потоке со стороны Нижней Ельцовки в сторону Матвеевки.
«Водитель Фольксвагена отвлеклась от управления автомобилем и, не тормозя, догнала ИЖ, который отбросило в Митсубиси», — сообщают аваркамы.
В результате ДТП никто не пострадал, однако у «Фольксвагена» оказалось сильно повреждена передняя часть. Водитель «Фольксвагена» свою вину признала, уточняет «Автоспас».
В начале ноября НГС.НОВОСТИ писали о аварии с участием «Ниссана» и «Нивы». В результате ДТП пострадали девушки, находящиеся за рулем этих автомобилей.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск