Водитель «Фольксвагена» отвлеклась от управления и устроила тройное ДТП на Старом шоссе

Авария произошла в районе дома №138 
Авария произошла в районе дома №138 

Сегодня вечером на Старом шоссе в районе дома №138 в столкновении сошлись автомобили «Фольксваген», ИЖ и «Митсубиси».


По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, «Митсубиси» и ИЖ двигались в плотном потоке со стороны Нижней Ельцовки в сторону Матвеевки.


«Водитель Фольксвагена отвлеклась от управления автомобилем и, не тормозя, догнала ИЖ, который отбросило в Митсубиси», — сообщают аваркамы.


В результате ДТП никто не пострадал, однако у «Фольксвагена» оказалось сильно повреждена передняя часть. Водитель «Фольксвагена» свою вину признала, уточняет «Автоспас».


В начале ноября НГС.НОВОСТИ писали о аварии с участием «Ниссана» и «Нивы». В результате ДТП пострадали девушки, находящиеся за рулем этих автомобилей.


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