В Октябрьском районе оборвало кабель: 16 домов остались без света

Свет обещают дать после 23 часов

Вечером 14 ноября в Октябрьском районе Новосибирска случилась авария — оборвало кабель и несколько домов на разных улицах остались без света.





«До сих пор нет света, случилось это около 30–40 минут назад. У нас ребёнок маленький, кушать просит. Сейчас обзваниваю соседей — все без света сидят. В окна точно вижу, что нет света на Федосеева, 2, в котором мы живём, и рядом построенное здание на улице Кошурникова, рядом со строящемся комплексом "Пифагор"», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница отключенного дома.





По информации муниципального портала, в Октябрьском районе из-за повреждения кабеля отключено 16 домов. На портале отмечены только дома на улице Бориса Богаткова. Дом на Федосеева, 2 расположен неподалеку.





Аварию обещают устранить в 23:20.





Накануне НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом отключении — утром 13 ноября жители сотни домов в Первомайском районе остались без холодной воды.