Рунет затроллил Минобороны за публикацию скриншота из компьютерной игры





Минобороны РФ проиллюстрировало официальное сообщение скриншотом игры для смартфонов

Минобороны РФ сегодня опубликовало в своих аккаунтах сообщение об отказе США наносить авиаудары по террористам в Сирии, снабдив его скриншотом из деморолика игры для смартфонов.





Скриншоты были удалены, но успели спровоцировать появление множества шутливых картинок про «неоспоримые доказательства».







В посте министерства говорится о том, что боевики ИГИЛ (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) отступают из Абу-Кемаля, опасаясь российской авиации. Вооруженные силы США, в свою очередь, отказываются от «действий по уничтожению отступающих колонн». В первоначальной редакции сообщение было проиллюстрировано в том числе кадром аэрофотосъемки, в котором интернет-пользователи опознали скриншоты из деморолика мобильной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Затем из поста был удален не только скриншот, но и остальные фотографии.







Пользователи Twitter и развлекательных форумов с радостью подхватили новый мем и нарезали скриншотов из разных игр, снабдив их различными подписями.







«Каждый раз, играя, на самом деле ты беспилотником управляешь», — пишет пользователь сайта Pikabu.ru.







«Без понятия,, кем и зачем, но, мне кажется, это явно делают специально: чересчур уж заметные фейлы, тем более создать нормальное фейковое видео/снимок, да еще такого качества, — раз плюнуть», — считает пользователь под ником Shaaron.