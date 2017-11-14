Рунет затроллил Минобороны за публикацию скриншота из компьютерной игры


Минобороны РФ проиллюстрировало официальное сообщение скриншотом игры для смартфонов
Минобороны РФ проиллюстрировало официальное сообщение скриншотом игры для смартфонов

Минобороны РФ сегодня опубликовало в своих аккаунтах сообщение об отказе США наносить авиаудары по террористам в Сирии, снабдив его скриншотом из деморолика игры для смартфонов.


Скриншоты были удалены, но успели спровоцировать появление множества шутливых картинок про «неоспоримые доказательства».

 

В посте министерства говорится о том, что боевики ИГИЛ (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) отступают из Абу-Кемаля, опасаясь российской авиации. Вооруженные силы США, в свою очередь, отказываются от «действий по уничтожению отступающих колонн». В первоначальной редакции сообщение было проиллюстрировано в том числе кадром аэрофотосъемки, в котором интернет-пользователи опознали скриншоты из деморолика мобильной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Затем из поста был удален не только скриншот, но и остальные фотографии.

 

Пользователи Twitter и развлекательных форумов с радостью подхватили новый мем и нарезали скриншотов из разных игр, снабдив их различными подписями.

 

«Каждый раз, играя, на самом деле ты беспилотником управляешь», — пишет пользователь сайта Pikabu.ru.

 

«Без понятия,, кем и зачем, но, мне кажется, это явно делают специально: чересчур уж заметные фейлы, тем более создать нормальное фейковое видео/снимок, да еще такого качества, — раз плюнуть», — считает пользователь под ником Shaaron.

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