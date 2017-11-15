Новосибирец спас стволовыми клетками тяжело больную девушку из Санкт-Петербурга

Скромный донор Дмитрий Иванов получил цветы от главы областного минздрава Олега Иванинского, но сразу отдал их работнице центра крови

Новосибирец Дмитрий Иванов стал донором стволовых клеток для жительницы Санкт-Петербурга — он помог девушке, которая страдает раком крови.





«Пациент находился в Санкт-Петербурге в Научно-исследовательском центре гематологии, и наш донор выпал — они совпали между собой по антигенной составляющей. Пришёл запрос о том, что донор существует. После этого мы потдвердили. Берём пробирочку, отправляем в Санкт-Петербург», — рассказал сегодня руководитель Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов.





«Это первый случай в Российской Федерации, когда служба крови самостоятельно осуществила заготовку крови и передала [её на трансплантацию пациенту]», — подчеркнул Константин Хальзов.





Донору Дмитрию Иванову 37 лет, он работает в сфере энергетики. В начале октября он сдал кровь в Новосибирском центре крови, а уже через месяц, в начале ноября, его стволовые клетки были пересажены пациентке, страдающей онкогематологическим заболеванием. Иванов признался, что сдаёт кровь уже несколько лет. На вопросу о том, почему он стал донором, Дмитрий Иванов ответил, что его об этом «попросили на работе».





В базе Новосибирского центра крови собраны данные о 1300 донорах — они могут спасти жизни пациентам по всей стране. После тестов кровь из Новосибирска теперь могут самолётом доставить в трансплантирующие центры в Москве, Санкт-Петербург или Киров, хотя раньше для пересадки стволовых клеток доноры сами ехали для трансплантации в клиники с пациентами.





По словам Константина Хальзова, стволовые клетки из Новосибирска впервые отвезли пациенту в Санкт-Петербург





Впервые житель Новосибирска спас человека своими стволовыми клетками год назад. Первым донором стал молодой сибиряк Андрей Тихов — он отдал клетки ребёнку, больному раком крови. Для трансплантации новосибирцу пришлось ехать в Санкт-Петербург.







Новосибирск вошёл в общероссийский регистр стволовых клеток — единую базу доноров — несколько лет назад. В начале осени в этот список попала и самая красивая жена России, сибирячка Анна Шпикельман.