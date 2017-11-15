Новосибирец спас стволовыми клетками тяжело больную девушку из Санкт-Петербурга

Скромный донор Дмитрий Иванов получил цветы от главы областного минздрава Олега Иванинского, но сразу отдал их работнице центра крови 
Скромный донор Дмитрий Иванов получил цветы от главы областного минздрава Олега Иванинского, но сразу отдал их работнице центра крови 

Новосибирец Дмитрий Иванов стал донором стволовых клеток для жительницы Санкт-Петербурга — он помог девушке, которая страдает раком крови.


«Пациент находился в Санкт-Петербурге в Научно-исследовательском центре гематологии, и наш донор выпал — они совпали между собой по антигенной составляющей. Пришёл запрос о том, что донор существует. После этого мы потдвердили. Берём пробирочку, отправляем в Санкт-Петербург», — рассказал сегодня руководитель Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов.


«Это первый случай в Российской Федерации, когда служба крови самостоятельно осуществила заготовку крови и передала [её на трансплантацию пациенту]», — подчеркнул Константин Хальзов.


Донору Дмитрию Иванову 37 лет, он работает в сфере энергетики. В начале октября он сдал кровь в Новосибирском центре крови, а уже через месяц, в начале ноября, его стволовые клетки были пересажены пациентке, страдающей онкогематологическим заболеванием. Иванов признался, что сдаёт кровь уже несколько лет. На вопросу о том, почему он стал донором, Дмитрий Иванов ответил, что его об этом «попросили на работе».


В базе Новосибирского центра крови собраны данные о 1300 донорах — они могут спасти жизни пациентам по всей стране. После тестов кровь из Новосибирска теперь могут самолётом доставить в трансплантирующие центры в Москве, Санкт-Петербург или Киров, хотя раньше для пересадки стволовых клеток доноры сами ехали для трансплантации в клиники с пациентами.


По словам Константина Хальзова, стволовые клетки из Новосибирска впервые отвезли пациенту в Санкт-Петербург 
По словам Константина Хальзова, стволовые клетки из Новосибирска впервые отвезли пациенту в Санкт-Петербург 


Впервые житель Новосибирска спас человека своими стволовыми клетками год назад. Первым донором стал молодой сибиряк Андрей Тихов — он отдал клетки ребёнку, больному раком крови. Для трансплантации новосибирцу пришлось ехать в Санкт-Петербург.


Новосибирск вошёл в общероссийский регистр стволовых клеток — единую базу доноров — несколько лет назад. В начале осени в этот список попала и самая красивая жена России, сибирячка Анна Шпикельман.  

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