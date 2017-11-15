Видео: французский врач показал на моделях, как избавить мозг от воды

Врачи практиковались на пластиковых моделях

Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске собрал врачей из Японии, Бельгии, Китая, Франции и Индии, чтобы вместе найти способы лечения очень запутанных болезней. Некоторые из экспертов показали методы спасения наглядно — на пластиковых моделях.







Программа Всемирной федерации нейрохирургических обществ длится три дня, с 14 по 16 ноября, и собрала 150 участников. Для них выступает 21 лектор — это нейрохирурги мирового уровня из разных городов России и из разных стран: Японии, Китая, Бельгии, Франции, Индии, Тайваня и других, рассказал сегодня главный врач новосибирского центра нейрохирургии Джамиль Рзаев.







В Новосибирске собрались врачи мирового уровня, чтобы научить молодых хирургов





«Мы сделали такое исключение — три дня мы не оперируем, мы принимаем гостей, [постарались] максимальное количество врачей освободить, чтобы они могли послушать лекции и пообщаться с экспертами», — объяснил главный врач. По его словам, приглашённые врачи не оперируют людей, а показывают мастерство на моделях — муляжах головы и позвоночника.







Французский нейрохирург Морис Чу





Французский нейрохирург Морис Чу показывал молодым врачам из Сибири, Урала и Дальнего Востока, как избавить головной мозг от гидроцефалии, чрезмерного накопления жидкости.







Врачи даже перенесли операции, чтобы посетить все лекции





«Важно попробовать здесь на муляжах эту технологию, вместо того чтобы начать практиковаться в операционной», — отметил врач перед практической частью лекции — 40-минутной эндоскопической операцией на муляже головы.











«Это заболевание характеризуется тем, что образуется избыточное количество жидкости в головном мозге, в желудочковой системе. Различные факторы влияют на такой патологический процесс <…> Если на пути оттока жидкости находится какой-то посторонний агент — это может быть опухоль, это может быть после какого-то перенесенного воспаления, в этом случае правильнее использовать эндоскопическую методику», — описал заведующий детским отделением центра нейрохирургии в Новосибирске Герман Летягин.







Дети с гидроцефалией довольно часто становятся пациентами новосибирских нейрохирургов — но иногда сибирские врачи сталкиваются с особенно тяжёлыми случаями. Ранее в центр попал 6-летний мальчик с очень опасной формой болезни — к моменту первой операции окружность его головы была около метра. Врачи уменьшили ему череп за несколько операций.

