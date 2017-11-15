Видео: французский врач показал на моделях, как избавить мозг от воды
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске собрал врачей из Японии, Бельгии, Китая, Франции и Индии, чтобы вместе найти способы лечения очень запутанных болезней. Некоторые из экспертов показали методы спасения наглядно — на пластиковых моделях.
Программа Всемирной федерации нейрохирургических обществ длится три дня, с 14 по 16 ноября, и собрала 150 участников. Для них выступает 21 лектор — это нейрохирурги мирового уровня из разных городов России и из разных стран: Японии, Китая, Бельгии, Франции, Индии, Тайваня и других, рассказал сегодня главный врач новосибирского центра нейрохирургии Джамиль Рзаев.
«Мы сделали такое исключение — три дня мы не оперируем, мы принимаем гостей, [постарались] максимальное количество врачей освободить, чтобы они могли послушать лекции и пообщаться с экспертами», — объяснил главный врач. По его словам, приглашённые врачи не оперируют людей, а показывают мастерство на моделях — муляжах головы и позвоночника.
Французский нейрохирург Морис Чу показывал молодым врачам из Сибири, Урала и Дальнего Востока, как избавить головной мозг от гидроцефалии, чрезмерного накопления жидкости.
«Важно попробовать здесь на муляжах эту технологию, вместо того чтобы начать практиковаться в операционной», — отметил врач перед практической частью лекции — 40-минутной эндоскопической операцией на муляже головы.
«Это заболевание характеризуется тем, что образуется избыточное количество жидкости в головном мозге, в желудочковой системе. Различные факторы влияют на такой патологический процесс <…> Если на пути оттока жидкости находится какой-то посторонний агент — это может быть опухоль, это может быть после какого-то перенесенного воспаления, в этом случае правильнее использовать эндоскопическую методику», — описал заведующий детским отделением центра нейрохирургии в Новосибирске Герман Летягин.
Дети с гидроцефалией довольно часто становятся пациентами новосибирских нейрохирургов — но иногда сибирские врачи сталкиваются с особенно тяжёлыми случаями. Ранее в центр попал 6-летний мальчик с очень опасной формой болезни — к моменту первой операции окружность его головы была около метра. Врачи уменьшили ему череп за несколько операций.
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Мария Морсина
Фото и видео Александра Ощепкова