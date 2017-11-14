В Заельцовском районе людей из общежития эвакуировали после звонка
Вечером 14 ноября из общежития в Заельцовском районе Новосибирска после звонка неизвестного эвакуировали людей.
Инцидент случился на улице Дмитрия Донского, 4.
«Все вышли на улицу, уже собака проверяет на 5-м этаже», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в общежитии Новосибирского центра профессионального обучения
«Сотрудники полиции сейчас проводят проверку. Там сообщение у нас очередное о взрывном устройстве», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
За последние несколько месяцев эвакуации в Новосибирске стали происходить часто. Недавняя волна эвакуаций прошла 5 ноября — тогда людей выводили из разных торговых центров города.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото Екатерины Осокиной