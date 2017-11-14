В Заельцовском районе людей из общежития эвакуировали после звонка

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На место уже прибыли оперативные службы
На место уже прибыли оперативные службы


Вечером 14 ноября из общежития в Заельцовском районе Новосибирска после звонка неизвестного эвакуировали людей.


Инцидент случился на улице Дмитрия Донского, 4.


«Все вышли на улицу, уже собака проверяет на 5-м этаже», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в общежитии Новосибирского центра профессионального обучения № 1. Там же добавили, что неизвестный позвонил и сообщил, что здание заминировано.


«Сотрудники полиции сейчас проводят проверку. Там сообщение у нас очередное о взрывном устройстве», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


За последние несколько месяцев эвакуации в Новосибирске стали происходить часто. Недавняя волна эвакуаций прошла 5 ноября — тогда людей выводили из разных торговых центров города.

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