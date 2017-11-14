В Заельцовском районе людей из общежития эвакуировали после звонка

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На место уже прибыли оперативные службы





Вечером 14 ноября из общежития в Заельцовском районе Новосибирска после звонка неизвестного эвакуировали людей.





Инцидент случился на улице Дмитрия Донского, 4.





«Все вышли на улицу, уже собака проверяет на 5-м этаже», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в общежитии Новосибирского центра профессионального обучения № 1 . Там же добавили, что неизвестный позвонил и сообщил, что здание заминировано.





19:53

«Сотрудники полиции сейчас проводят проверку. Там сообщение у нас очередное о взрывном устройстве», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





За последние несколько месяцев эвакуации в Новосибирске стали происходить часто. Недавняя волна эвакуаций прошла 5 ноября — тогда людей выводили из разных торговых центров города.