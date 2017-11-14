«Чувство тьмы, пустоты и грусти»: «Нелюбовь» Звягинцева получила две премии Европейской киноакадемии
Фильм режиссёра из Новосибирска Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил две награды Европейской киноакадемии.
Киноакадемия назвала победителей в семи номинациях. Оператор фильма Михаил Кричман получил приз Карло ди Пальмы, а Евгений и Александр Гальперины признаны лучшими европейскими композиторами.
«Холодный взгляд Михаила Кричмана ведёт нас через тёмную вселенную фильма, создавая сильное чувство дискомфорта. Камера передаёт чувства тьмы, пустоты и грусти», — пишут представители киноакадемии.
Музыка Гальпериных тоже, по мнению членов академии, мрачна и усиливает впечатление от фильма. «Красиво написанная, с использованием фортепиано, она работает как дополнительный персонаж вместе с несчастной семьёй», — отмечается на сайте премии.
Кроме того, «Нелюбовь» номинирована на премию в категориях «Лучший европейский фильм», «Лучший европейский режиссёр» и «Лучший европейский сценарист». Церемония награждения пройдёт 9 декабря в Берлине.
Прежде Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Нелюбовь» на премию «Оскар».
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Елена Громкова
Фото kinopoisk.ru