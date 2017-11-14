«Ашан» отказался выдавать новосибирцам бесплатные пакеты

В магазине можно будет купить бумажные и пакеты из вторсырья

С 15 ноября в новосибирской сети гипермаркетов «Ашан», как и по всей России, перестанут бесплатно раздавать пластиковые пакеты.







«Пакеты ещё есть в некоторых гипермаркетах, сейчас их дораздают. Очень важно, что когда пакеты раздают не бесплатно, то люди автоматически снижают их потребление. Мы долго шли к этому решению, потому что понимали, что клиенты не всегда это оценят. Пластиковые пакеты наносят серьёзный вред природе, и сейчас сами клиенты говорят, что стало много таких пакетов», — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель по внешним коммуникациям сети гипермаркетов «Ашан» Мария Курносова.





В Новосибирске работает один гипермаркет «Ашан» в СТЦ «МЕГА» — там ещё есть бесплатные пакеты, в гипермаркетах «Ашан Сити» их нет.





Мария Курносова уточнила, что новосибирцы могут купить в гипермаркетах бумажные и сделанные из вторсырья пакеты, а также тонкие пакеты-майки.





Гринпис России добавляет, что предложил «Ашану» прекратить раздавать бесплатные одноразовые пакеты в 2012 году. Тогда сеть бесплатные пакеты не отменила, но внедрила многоразовые сумки и открыла во многих гипермаркетах «зелёные кассы», на которых не выдавались бесплатные пакеты.







Также беспокоила раздача бесплатных пластиковых пакетов в магазинах и новосибирского депутата Олега Шестакова. «У нас всего 20 лет эти пакеты, а мы уже задыхаемся», — говорил депутат, поясняя: главная опасность выбрасываемых тоннами пластиковых упаковок в том, что они под воздействием температуры выделяют в окружающую среду вредные вещества.