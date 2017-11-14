Верховный суд РФ рекомендовал лишать экстремистов родительских прав

Верховный суд предложил лишать экстремистов родительских прав

Члены 62 организаций, чья деятельность в России находится вне закона, могут поплатиться родительскими правами за свои экстремистские взгляды.





Выносить судебные вердикты о лишении прав рекомендовал Верховный суд РФ.





Речь в постановлении, принятом на сегодняшнем пленуме ВС РФ, идет об объединениях, преследуемых по закону «О противодействии экстремистской деятельности» или «О противодействии терроризму», сообщает РБК.







ВС также разрешил лишать родительских прав за препятствия в получении общего образования, вовлечение детей в азартные игры, бродяжничество, попрошайничество, воровство и проституцию, склонение к употреблению алкоголя и наркотиков.







В списке организаций, запрещенных в России за экстремистскую деятельность, 62 пункта: в основном это неонацистские, националистические и фанатские группировки, а также религиозные организации, среди которых «Нурджулар» и «Таблиги Джамаат» и региональные отделения «Свидетелей Иеговы».

