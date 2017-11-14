«Чтобы мама не доставала»: 16-летняя девочка сбежала из общежития

Елена Зулина сбежала из общежития неделю назад

В Новосибирске волонтёры объявили в розыск 16-летнюю Елену Зулину — девочка сбежала из общежития медицинского техникума в Искитиме неделю назад.





«Она самоход, — рассказал руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. — То есть девочка, которая решила, что ей почему-то плохо живётся в общежитии училища и лучше жить так, чтобы мама её не доставала».





Шишкин добавил, что Елена учится в медицинском техникуме, она родом из рабочего посёлка Сузун. Из общежития она ушла 7 октября. «Появляется "ВКонтакте", телефон включен, но трубку не берёт, — объяснили в поисковом отряде. — И не очень хочет, чтобы её нашли».





Раньше девочка из дома никогда не сбегала. В момент исчезновения Елена Зулина была одета в красный пуховик и чёрные джинсы. Её рост 160–168 сантиметров, глаза голубые, телосложение нормальное, в носу справа пирсинг. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Елены, просят позвонить по телефону 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.





В ноябре новосибирские волонтёры искали сбежавших из дома 17-летних подростков. Оказалось, что школьники познакомились год назад по переписке, и нынешним летом новосибирский подросток сбежал к возлюбленной на север Крыма, но вскоре его задержала полиция. А уже осенью к своему виртуальному другу в Сибирь отправилась школьница. Неделю пара каталась по региону, скрываясь от полиции, пока у беглецов не закончились деньги, и школьники поехали на заработки в Новосибирск — здесь их и задержали.