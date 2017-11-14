«Выедает глаз»: новосибирцев ослепила яркая подсветка памятника Ленину

Памятник Ленину освещают прожекторы с двух мачт
Памятник Ленину освещают прожекторы с двух мачт

Свет от новых прожекторов около памятника Ленину оказался слишком ярким: он беспокоит жителей дома напротив мэрии, автомобилистов и пешеходов.


«Езжу по Красному проспекту каждый день, заметила, что в сторону дороги фонарь стал светить с начала ноября.


При движении от улицы Максима Горького в сторону Орджоникидзе ослепляет независимо от полосы, особенно в мокрую погоду, когда ещё и дорога отражает.


В тёмное время суток светит постоянно — это создаёт потенциально аварийную ситуацию», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» жительница Центрального района.


Ещё один новосибирец заметил яркий фонарь, когда шёл из оперного театра. «Он прям выедает глаз», — охарактеризовал свет прожектора мужчина в разговоре с НГС.НОВОСТИ.


Также на свет от фонаря пожаловался житель центра. «Вот так лупит по окнам новая подсветка памятника Ленину», — написал в редакцию НГС читатель Евгений и прислал фото. Судя по снимку, читатель живёт в доме на Орджоникидзе, 27 и вечером ему в окна светит прожектор с мачты, расположенной ближе к мэрии. В ТСЖ дома сказали, что массово на свет фонарей жильцы не жаловались, в окно светит только одному жителю.


Подсветку памятника Ленину и всей скульптурной композиции на главной площади города сделали в начале ноября. По поручению мэра специалисты МКУ «Горсвет» купили оборудование и смонтировали фонари на мачтах-опорах.


Фонарь из окна дома на Орджоникидзе, 27
Фонарь из окна дома на Орджоникидзе, 27


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