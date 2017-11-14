Беременные сибирячки стали чаще страдать сахарным диабетом

Врачи настаивают, что перед беременностью женщинам стоит сначала пройти все обследования, в том числе и по поводу сахарного диабета

Новосибирские врачи встревожены ростом числа беременных женщин с сахарным диабетом — их будущие дети больше других рискуют заработать ожирение и болезни лёгких.





«Сегодня Всемирный день борьбы с сахарным диабетом — этот день призван обратить всеобщее внимание на эту проблему. Проблема на самом деле очень серьёзная, потому что диабет семимильными шагами идёт по планете. В России приблизительно 10 млн человек больны сахарным диабетом», — рассказала 14 ноября главный диабетолог НСО, руководитель диабетологического центра городской больницы № 1 Ольга Сазонова.







По её данным, в Новосибирской области около 3% жителей страдают этой болезнью — то есть около 86 тысяч человек, в том числе 734 ребёнка. Из них со вторым типом диабета живёт 81 тысяча человек (им, как правило, не нужен инсулин), а все остальные зависимы от инсулина.





Ольга Сазонова также обратила внимание на тревожные цифры по сахарному диабету у беременных женщин.





Пять лет назад в регионе было зарегистрировано 348 женщин с этой болезнью, а в 2016 году — 1124. По информации на середину ноября этого года, более 530 беременных сибирячек получают инсулин.







«Это те женщины, которым не удалось купировать нарушения углеводного обмена просто соблюдением диетических рекомендаций, они получают инсулин», — пояснила главный диабетолог. По словам эксперта, их дети рискуют родиться недоношенными или, наоборот, слишком крупными, также есть вероятность больших проблем с лёгкими и с плацентой, ожирения и развития диабета.







Главный эндокринолог Новосибирской области, заведующая эндокринологическим отделением областной больницы Олеся Шабельникова добавила, что у сахарного диабета могут быть признаки: сухость во рту, учащённое мочеиспускание, проблемы с весом и слабость.







«Но зачастую диабет диагностируется совершенно случайно при плановых обследованиях, при диспансеризации, при обследовании перед каким-нибудь плановым оперативным вмешательством.





И люди часто не верят, что у них диабет, потому что их общее состояние здоровья как будто бы не страдает», — заключила Шабельникова.







Что касается широко обсуждаемой темы среди родителей диабетиков — дефицита инсулина — врачи заверили, что на складах препарат есть. Однако по данным общественников, проблема ещё не решена.