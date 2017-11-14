Столько воды натекло: дорога в Октябрьском районе стала ледяной после коммунальной аварии

Сегодня утром на затопленной вчера дороге образовался лёд

Утром 14 ноября река, образовавшаяся после коммунальной аварии на улице Белинского, превратилась в каток.







«Я работаю на Лескова, 15 и возвращался в офис вчера в начале пятого вечера, уже был приличный поток воды. Когда я поехал домой в полшестого, то проезжал мимо того места, где русло начиналось — там сейчас ремонтники всё раскопали. Река текла от пересечения Белинского и Лескова — там произошёл прорыв, вода огибала дом № 3 на Белинского и утекала во двор школы № 202 . Шёл пар, напор был приличный, сантиметров восемь воды точно текло», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец Виталий Мосиявич.







Мосиявич добавил, что на машине проехать по дороге было можно, но пешеходам пройти было трудно. Его слова подтверждают местные жители: в соцсетях они пишут, что «зимние ботинки не выдержали повышенной влажности».







Когда Виталий сегодня ехал утром на работу, воды уже не было, но дорога покрылась льдом. «Я так понял, что основная часть воды ушла в землю, но гололёд присутствует. Повезло, что снегом немного припорошило и ходить можно. Тротуар там новый возвышается над дорогой, вроде как его вода не захлёстывала», — отметил очевидец.







Рабочие на месте аварии





Вода из прорвавшейся трубы стекала в низину, в которой стоит школа № 202 . Завхоз школы рассказала, что вода в нескольких местах даже попала под здание. «Поток был очень большой, сантиметров двадцать было воды. У нас от Маяковского и Московской если идёт вода, то всё на территорию нашей школы: и когда дожди идут, моют что-то, прорывает, потому что по всей территории нет ливнёвок», — говорят в школе.







Сейчас около школы и на дороге за ней остатки воды превратились в лёд.







Сейчас без воды остаются несколько десятков домов в Октябрьском районе





Вчера вечером из-за этой аварии дома на улице Лескова, Гурьевской и Белинского остались без холодной воды. Судя по информации на муниципальном портале, включить её обещают сегодня в 16:30.





Специалисты «Горводоканала» пояснили, что вчера случился прорыв трубы диаметром 800 мм, причина аварии пока не установлена, а значит, не известны и точные сроки её устранения. По предварительным данным, без воды сейчас 29 частных домов, детский сад и два административных здания. «Горводоканал» привез на жилмассив питьевую воду: машины стоят около детского сада и домов на Никитина, 68 и 70.