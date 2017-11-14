Лебединое озеро: на Алтай прилетели зимовать сотни кликунов c длинной шеей

Алтайский заказник — один из двух в России, где зимуют лебеди-кликуны

На озёра Алтайского края на зимовку прилетели лебеди-кликуны — сейчас здесь можно насчитать уже шесть сотен птиц.





«Говорят, лебеди к нам прилетают с тундры, с Ямала. Те, кто к нам приезжает в гости оттуда, говорят, что у них их там тысячи. Но точно никто не знает», — рассказал НГС.НОВОСТИ егерь заказника «Лебединый» Владимир Никулинский.





В России существует всего два заказника, где зимуют лебеди-кликуны, — в Анадырском районе Чукотского автономного округа и в Советском районе Алтайского края на озере Светлом.





После прилета на зимовку в заказник лебеди разлетаются по окрестным водоемам. По мере их замерзания птицы слетаются на незамерзающее озеро Светлое. Улетают лебеди в первой декаде апреля.





Кроме лебедей-кликунов на озере на зимовку останавливается больше 2 тысяч диких уток, а также большой крохаль.







Цена билета для прохода на территорию лебединого озера в этом году не изменилась и осталась прежней — 50 рублей.





Несмотря на начало зимы птицы продолжают мигрировать в поисках лучших условий для обитания. В конце октября НГС.НОВОСТИ рассказывали, что, например, дрозды-рябинники в этом году не торопились улетать на юг — часть из них задержалась в Новосибирске из-за обильного урожая ягоды.