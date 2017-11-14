Маршрут из крупного микрорайона продлили до Дзержинского района

Изменяется схема движения новосибирской маршрутки № 38

С 16 ноября изменится схема движения новосибирской маршрутки № 38 — теперь она будет доезжать до Дзержинского района, а вокзал Новосибирск-Главный станет промежуточной остановкой.







Как сообщили в компании «ПАТП-1118», обслуживающей этот маршрут, теперь после вокзала Новосибирск-Главный транспорт поедет через цирк по улице Гоголя, затем по улице Семьи Шамшиных, дальше через «Ауру» до «Золотой Нивы»; по улице Доватора до жилмассива Восточный. Конечная маршрута будет на остановке «Коминтерна, 2».







Схема движения меняется по инициативе департамента транспорта мэрии Новосибирска. «Для улучшения качества уровня обслуживания пассажиров», — уточнили в компании.







Раньше маршрутка из «Новомарусино» шла только до железнодорожного вокзала, теперь — до Дзержинского района





По информации «ПАТП-1118», на маршруте останется 16 машин, интервал между рейсами составит 12 минут. Тариф останется прежним — 19 рублей. Для школьников и студентов проезд будет льготным.



