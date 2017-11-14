Маршрут из крупного микрорайона продлили до Дзержинского района
С 16 ноября изменится схема движения новосибирской маршрутки
Как сообщили в компании «ПАТП-1118», обслуживающей этот маршрут, теперь после вокзала Новосибирск-Главный транспорт поедет через цирк по улице Гоголя, затем по улице Семьи Шамшиных, дальше через «Ауру» до «Золотой Нивы»; по улице Доватора до жилмассива Восточный. Конечная маршрута будет на остановке «Коминтерна, 2».
Схема движения меняется по инициативе департамента транспорта мэрии Новосибирска. «Для улучшения качества уровня обслуживания пассажиров», — уточнили в компании.
По информации «ПАТП-1118», на маршруте останется 16 машин, интервал между рейсами составит 12 минут. Тариф останется прежним — 19 рублей. Для школьников и студентов проезд будет льготным.
Компания «ПАТП-1118» начала обслуживать маршрут
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Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой из архива НГС, схема маршрута предоставлена компанией «ПАТП-1118»