Маршрут из крупного микрорайона продлили до Дзержинского района

Изменяется схема движения новосибирской маршрутки № 38
Изменяется схема движения новосибирской маршрутки № 38

С 16 ноября изменится схема движения новосибирской маршрутки № 38 — теперь она будет доезжать до Дзержинского района, а вокзал Новосибирск-Главный станет промежуточной остановкой.


Как сообщили в компании «ПАТП-1118», обслуживающей этот маршрут, теперь после вокзала Новосибирск-Главный транспорт поедет через цирк по улице Гоголя, затем по улице Семьи Шамшиных, дальше через «Ауру» до «Золотой Нивы»; по улице Доватора до жилмассива Восточный. Конечная маршрута будет на остановке «Коминтерна, 2».


Схема движения меняется по инициативе департамента транспорта мэрии Новосибирска. «Для улучшения качества уровня обслуживания пассажиров», — уточнили в компании. 


Раньше маршрутка из «Новомарусино» шла только до железнодорожного вокзала, теперь — до Дзержинского района
Раньше маршрутка из «Новомарусино» шла только до железнодорожного вокзала, теперь — до Дзержинского района


По информации «ПАТП-1118», на маршруте останется 16 машин, интервал между рейсами составит 12 минут. Тариф останется прежним — 19 рублей. Для школьников и студентов проезд будет льготным.  


Компания «ПАТП-1118» начала обслуживать маршрут № 38 в октябре. До этого на нём работал другой перевозчик, и маршрут временно закрывали.

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