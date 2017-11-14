Пропавший полгода назад новосибирец найден мёртвым в лесу

Причина смерти Евгения Рихерта ещё не установлена

43-летний новосибирец Евгений Рихерт, пропавший 13 мая после того, как он вышел из дома в Первомайском районе, найден мёртвым.





«Найден на территории Октябрьского района гражданами. В лесном массиве, 21 октября», — подтвердили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.





Официально поиски Евгения были остановлены сегодня, 14 ноября, — об этом рассказали волонтёры. В пресс-службе СК России по НСО объяснили, что всё это время проходили судебно-медицинские экспертизы, одна из которых показала, что тело, обнаруженное в Октябрьском районе, принадлежит именно Евгению Рихерту.





«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство. — А.И.). В настоящее время следствие продолжается. Производство уголовного дела не окончено», — объяснили в Следственном комитете.





Недавно в Новосибирске нашли мёртвым ещё одного мужчину, ранее объявленного в розыск, — 46-летний Евгений Тихов уехал с работы на «Тойоте» и пропал 10 октября — через неделю стало известно, что мужчина погиб.