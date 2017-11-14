В Центральном парке закрывается самый необычный театр Новосибирска

La Pushkin работал в Центральном парке три года
La Pushkin работал в Центральном парке три года

В Центральном парке Новосибирска закрывается современный театр La Pushkin — он проработал там три года.


О том, что La Pushkin больше не будет работать в парке, корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказал его создатель, художественный руководитель Олег Жуковский. «Театр не закрывается, мы просто оставляем старое искусство. Мы здание покидаем», — подтвердил он.


Последний спектакль в театре пройдёт в субботу, 18 ноября, — это будет спектакль-анекдот «Станиславский», посвящённый театральным режиссёрам Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко.


«Есть просто очень много причин — и то, что трудно быть такому театру репертуарным, и я никогда не был так долго привязан к одному месту. И, конечно, экономическая [причина] — держать театр…


Вряд ли кто-то заедет туда [сразу же] — это дорого и холодно. Он перед нами четыре года пустым простоял», — объяснил Олег Жуковский. Худрук напомнил, что La Pushkin работал в парке три года, а до этого спектакли шли в лофте TRAVA.


Необычная афиша на стене театра
Необычная афиша на стене театра


Сейчас Жуковский готовит новый проект, но поподробнее рассказать о нём пока отказался. По информации на сайте La Pushkin, театр позиционировал себя как «клоунада, поэзия, фарс, танец, пантомима, абсурд». «Он никогда не был в традиционном понимании психологическим театром и далёк от школы переживания. Это авторский театр, который сложно квалифицировать по жанру», — говорится на сайте театра.


Ранее его руководитель дал подробное интервью НГС.АФИША, где рассказал, в чём заключается суть его театра и что он думает о российской культуре.

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