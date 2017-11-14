Спрятаться не смог: полицейские нашли драчливого грабителя по следам на снегу

Сейчас полицейские ищут второго нападавшего

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионера — оперативники вышли на след по отпечаткам обуви на снегу и устроили засаду у дома рецидивиста. По версии следствия, 12 ноября примерно в 23:00 мужчина вместе со своим подельником проникли на веранду частного дома в Тогучине.





«Эти товарищи просто так шарились, хотели поживиться, — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного управления МВД. — Зашли на территорию, где дом стоит. Сначала пытались вскрыть сарай и гараж — не получилось. Тогда подошли к веранде, которая была закрыта на крючок».





Пока подозреваемые открывали дверь ножом, на веранду вышла 53-летняя хозяйка дома. «Один из злоумышленников за волосы её схватил, — продолжают в пресс-службе. — Второй прошёл в комнату, взял сковородку и ударил сковородкой дедушку, отца хозяйки дома. Преступники удерживали их дома, угрожали ножом».





По версии следствия, после угроз грабители забрали два сотовых телефона, золотую цепочку и 1100 рублей. Пострадавшие сразу вызвали полицию.





«Полицейские по следам на снегу, поскольку там снег шёл, отследили направление, куда они скрылись. По следам дошли до дома подозреваемого, так как он до дома добежал,





но потом стал скрываться где-то. Дома устроили засаду. Мужчина побегал-побегал, вернулся домой. И там его задержали», — объяснили в полиции.





В ведомстве добавили, что задержанный — 29-летний житель Тогучина, уже имеющий судимость за грабёж. Мужчина уже рассказал следователям, что он со знакомым хотел совершить кражу, нападать они не хотели, «так получилось».





Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище) — санкция данной статьи предусматривает наказание до двенадцати лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают второго нападавшего.





Недавно новосибирские следователи завершили расследование дела о нападении на женщину-таксиста: её несколько раз ударили ножом, чтобы забрать телефон и деньги.