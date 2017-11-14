Новосибирский зоопарк откроет ещё один вход для посетителей

Основной вход в Новосибирский зоопарк находится со стороны улицы Жуковского
Основной вход в Новосибирский зоопарк находится со стороны улицы Жуковского

Новосибирский зоопарк объявил закупку на строительство нового входа — он появится на улице Стасова.


МУП Новосибирска «Зоологический парк им. Р.А. Шило» 13 ноября разместил тендер на устройство входной группы «выходного дня» с зоной касс и контролем билетов на улице Стасова, следует из документов на сайте госзакупок.


Конкурс на выбор подрядчика для строительства входа состоится 27 ноября. Победитель аукциона должен будет выполнить работы до 30 апреля 2018 года. Ему предстоит осуществить земляные работы, сделать фундамент, смонтировать каркасы зданий, провести отделку и электромонтажные работы. 


Начальная (максимальная) цена контракта — около 1,6 млн рублей из собственных средств зоопарка.


Сейчас основной вход в зоопарк находится со стороны перекрёстка улиц Жуковского и Плановой. Больше 10 лет назад со стороны улицы Стасова уже был вход в зоопарк, но потом он был закрыт.


Директор зоопарка Андрей Шило отказался комментировать закупку НГС.НОВОСТИ через секретаря, объяснив, что вся информация есть в документах лота.


Новосибирский зоопарк активно развивает свою инфраструктуру и пополняет коллекции животных. На минувшей неделе стало известно, что зоопарк решил снова организовать на своей территории детский зоопарк, который будет работать летом.

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