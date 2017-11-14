Владельцы «Кофемолки» откроют на Красном проспекте кулинарию с вином и круассанами

Группа компаний «Септима» (сеть «Кофемолка», кафе самообслуживания City) откроет заведение нового для себя формата — кулинарную лавку «Свёкла».





«Свёкла» будет совмещать в себе демократичное кафе и кулинарию с большим выбором готовых блюд, рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель ресторанного подразделения «Септимы» Анна Молочкова.





«Свёкла» займет первый этаж здания, где уже работает кофейня сети «Кофемолка»





«Мы вдохновились сетью "Братья Караваевы" в Москве и хотим в Новосибирске тоже сделать место, куда занятой человек мог бы прийти и купить готовой еды хорошего качества, но по разумной цене», — говорит Анна Молочкова.







В кулинарной лавке можно будет купить порядка 10 видов хлеба собственного производства, около 20 видов выпечки, 10–15 салатов и столько же видов горячего. Особенностью «Свёклы» должна стать выпечка из собственного слоёного теста, которое позволит заведению продавать «настоящие французские круассаны», обещает представитель «Септимы».







Сеть «Кулинарная лавка Братьев Караваевых», на которую ориентируются создатели «Свёклы», включает уже 32 заведения в Москве





Пообедать в «Свёкле» будет стоить в среднем порядка 250 рублей, предполагает Молочкова, но добавляет, что окончательно цены в будущем заведении пока не определены. Заведение откроется в конце декабря – начале января.







«Свёкла» займёт первый этаж здания на перекрёстке Красного проспекта и улицы Гоголя, в которое встроен вход на станцию метро «Красный проспект» — это здание построено самой «Септимой», второй этаж в нём занимает кофейня сети «Кофемолка». В зале будет порядка 40 посадочных мест. Все блюда из меню кулинарии можно будет съесть на месте. Кроме того, в «Свёкле» предполагается продавать вино бокалами.







Кулинария предназначена, прежде всего, для торговли навынос, но все купленное в ней можно съесть и на месте





Формат кулинарии, совмещенной с кафе, первой начала развивать в Новосибирске сеть «Скоморохи» — ещё в начале 2000-х годов. Сейчас, по данным 2ГИС, в городе работает уже 16 точек под этим брендом. В этом году заведение этого же формата «Из другого теста» открыл владелец ресторанов «Баранжар» и «Якитория» Кирилл Горенский. Московская сеть «Кулинарная лавка братьев Караваевых», на которую, по словам Анны Молочковой будет ориентироваться «Свёкла», открыла уже 32 заведения.





Кулинария — не единственный формат, который в Новосибирске предлагает готовую еду навынос. Например заведения сети Prime Time, состоящее пока из двух точек, предлагают упакованные готовые блюда — их нужно только взять с полки.