Владельцы «Кофемолки» откроют на Красном проспекте кулинарию с вином и круассанами
Группа компаний «Септима» (сеть «Кофемолка», кафе самообслуживания City) откроет заведение нового для себя формата — кулинарную лавку «Свёкла».
«Свёкла» будет совмещать в себе демократичное кафе и кулинарию с большим выбором готовых блюд, рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель ресторанного подразделения «Септимы» Анна Молочкова.
«Мы вдохновились сетью "Братья Караваевы" в Москве и хотим в Новосибирске тоже сделать место, куда занятой человек мог бы прийти и купить готовой еды хорошего качества, но по разумной цене», — говорит Анна Молочкова.
В кулинарной лавке можно будет купить порядка 10 видов хлеба собственного производства, около 20 видов выпечки, 10–15 салатов и столько же видов горячего. Особенностью «Свёклы» должна стать выпечка из собственного слоёного теста, которое позволит заведению продавать «настоящие французские круассаны», обещает представитель «Септимы».
Пообедать в «Свёкле» будет стоить в среднем порядка 250 рублей, предполагает Молочкова, но добавляет, что окончательно цены в будущем заведении пока не определены. Заведение откроется в конце декабря – начале января.
«Свёкла» займёт первый этаж здания на перекрёстке Красного проспекта и улицы Гоголя, в которое встроен вход на станцию метро «Красный проспект» — это здание построено самой «Септимой», второй этаж в нём занимает кофейня сети «Кофемолка». В зале будет порядка 40 посадочных мест. Все блюда из меню кулинарии можно будет съесть на месте. Кроме того, в «Свёкле» предполагается продавать вино бокалами.
Формат кулинарии, совмещенной с кафе, первой начала развивать в Новосибирске сеть «Скоморохи» — ещё в начале 2000-х годов. Сейчас, по данным 2ГИС, в городе работает уже 16 точек под этим брендом. В этом году заведение этого же формата «Из другого теста» открыл владелец ресторанов «Баранжар» и «Якитория» Кирилл Горенский. Московская сеть «Кулинарная лавка братьев Караваевых», на которую, по словам Анны Молочковой будет ориентироваться «Свёкла», открыла уже 32 заведения.
Кулинария — не единственный формат, который в Новосибирске предлагает готовую еду навынос. Например заведения сети Prime Time, состоящее пока из двух точек, предлагают упакованные готовые блюда — их нужно только взять с полки.
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Стас Соколов
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