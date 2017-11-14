Пассажира маршрутки увезли на «скорой» после аварии на улице Дуси Ковальчук

Авария произошла на улице Дуси Ковальчук
Авария произошла на улице Дуси Ковальчук

Утром 14 ноября пассажир маршрутки пострадал в ДТП на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска.


Авария с участием маршрутки № 30 и Toyota Caldina произошла в 8:00 в районе остановки «Университет путей сообщения». И машина, и микроавтобус ехали со стороны площади Калинина, сообщили НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«Водитель маршрутки ехал в среднем ряду и притормозил в районе остановки, чтобы пропустить выезжающий с неё автобус, а водитель "Калдины" остановиться не успел. В итоге "Калдина" ударила "ГАЗель" в задний левый угол», — описали аварию в «Автоспасе».

По данным аваркомов, в маршрутке ехали пассажиры, и удар пришёлся как раз в ту часть микроавтобуса, где сидел один из них. Пассажир получил травмы головы и плеча — его, по данным аваркомов, увезла «скорая помощь».


Дозвониться до перевозчика, обслуживающего этот маршрут, корреспонденту НГС.НОВОСТИ пока не удалось — единственный телефон компании, указанный на сайте ЦУГАЭТ, оказался недоступен.


В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска подтвердили, что в аварии пострадал пассажир микроавтобуса — о его состоянии пока ничего не известно.


Обе машины ехали со стороны площади Калинина
Обе машины ехали со стороны площади Калинина


Toyota Caldina въехала в притормозивший микроавтобус
Toyota Caldina въехала в притормозивший микроавтобус


Общественный транспорт Новосибирска регулярно попадает в сводки аварий. Так, вчера вечером на площади Карла Маркса в ДТП сошлись автобус № 6 и легковой «Форд»

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