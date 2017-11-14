Пассажира маршрутки увезли на «скорой» после аварии на улице Дуси Ковальчук

Авария произошла на улице Дуси Ковальчук

Утром 14 ноября пассажир маршрутки пострадал в ДТП на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска.







Авария с участием маршрутки № 30 и Toyota Caldina произошла в 8:00 в районе остановки «Университет путей сообщения». И машина, и микроавтобус ехали со стороны площади Калинина, сообщили НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







«Водитель маршрутки ехал в среднем ряду и притормозил в районе остановки, чтобы пропустить выезжающий с неё автобус, а водитель "Калдины" остановиться не успел. В итоге "Калдина" ударила "ГАЗель" в задний левый угол», — описали аварию в «Автоспасе».



По данным аваркомов, в маршрутке ехали пассажиры, и удар пришёлся как раз в ту часть микроавтобуса, где сидел один из них. Пассажир получил травмы головы и плеча — его, по данным аваркомов, увезла «скорая помощь».





Дозвониться до перевозчика, обслуживающего этот маршрут, корреспонденту НГС.НОВОСТИ пока не удалось — единственный телефон компании, указанный на сайте ЦУГАЭТ, оказался недоступен.







В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска подтвердили, что в аварии пострадал пассажир микроавтобуса — о его состоянии пока ничего не известно.





Обе машины ехали со стороны площади Калинина





Toyota Caldina въехала в притормозивший микроавтобус



