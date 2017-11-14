Пассажира маршрутки увезли на «скорой» после аварии на улице Дуси Ковальчук
Утром 14 ноября пассажир маршрутки пострадал в ДТП на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска.
Авария с участием маршрутки
«Водитель маршрутки ехал в среднем ряду и притормозил в районе остановки, чтобы пропустить выезжающий с неё автобус, а водитель "Калдины" остановиться не успел. В итоге "Калдина" ударила "ГАЗель" в задний левый угол», — описали аварию в «Автоспасе».
По данным аваркомов, в маршрутке ехали пассажиры, и удар пришёлся как раз в ту часть микроавтобуса, где сидел один из них. Пассажир получил травмы головы и плеча — его, по данным аваркомов, увезла «скорая помощь».
Дозвониться до перевозчика, обслуживающего этот маршрут, корреспонденту НГС.НОВОСТИ пока не удалось — единственный телефон компании, указанный на сайте ЦУГАЭТ, оказался недоступен.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска подтвердили, что в аварии пострадал пассажир микроавтобуса — о его состоянии пока ничего не известно.
Общественный транспорт Новосибирска регулярно попадает в сводки аварий. Так, вчера вечером на площади Карла Маркса в ДТП сошлись автобус
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus