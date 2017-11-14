Renault и Nissan отлетели на обочину после жёсткого столкновения на Бердском шоссе

Машина такси влетела в остановившийся перед светофором Nissan
Машина такси влетела в остановившийся перед светофором Nissan

Утром 14 ноября автомобиль такси и Nissan Primera сошлись в ДТП на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска.


Авария произошла около 4:30 перед поворотом на Нижнюю Ельцовку. Обе машины — и Renault Logan, и Nissan Primera — ехали со стороны Матвеевки.


«Nissan остановился на светофоре, а таксист останавливаться не стал и снес левую заднюю часть "Примеры". От удара оба автомобиля выбросило на обочину», — описали ДТП специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По данным аваркомов, в столкновении никто не пострадал.


В службе заказа такси корреспонденту НГС.НОВОСТИ пообещали прокомментировать ситуацию позже.


Авария обошлась без пострадавших
Авария обошлась без пострадавших


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