Новосибирские водители застряли в плотной пробке на Октябрьском мосту

В утренний час пик 14 ноября на дорогах Новосибирска возникли пробки в 8 баллов.


Внушительный затор в девятом часу утра образовался на левом берегу в направлении Димитровского моста: медленная очередь из машин тянется по проезду Энергетиков от одноимённой площади к гипермаркету «Лента», скорость потока там не выше 15 км/ч. Также оказалось парализовано движение на подъезде к площади Труда со стороны Ватутина, Широкой и Станиславского. Чтобы проехать особо проблемные участки, водители были вынуждены снижать скорость до 2 км/ч.


Город сковали утренние заторы
Город сковали утренние заторы


Затруднён проезд по Октябрьском мосту со стороны левого берега, судя по отметке на Яндекс.Картах, ситуацию на мосту осложнила авария. 


Двумя ДТП отметилось Советское шоссе, ещё одно произошло в районе площади Кирова.


Несмотря на пробки, магистрали выглядят более свободными, чем вчера
Несмотря на пробки, магистрали выглядят более свободными, чем вчера


На правом берегу особенно сложно выглядит пробка на Большевистской. Затор тянется в сторону «Речного вокзала» от разъезда Иня. Скорость автомобильной очереди на этом участке упала до 10 км/ч.


Утренний затор на Большевистской
Утренний затор на Большевистской


В целом, по данным сервиса Яндекс.Пробки, сегодня на магистралях Новосибирска более свободно, чем вчера утром. Если сегодня к 8:35 заторы в городе достигали 8 баллов, то прошлым утром в это же время было на один балл больше.

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