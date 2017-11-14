Новосибирские водители застряли в плотной пробке на Октябрьском мосту
В утренний час пик 14 ноября на дорогах Новосибирска возникли пробки в 8 баллов.
Внушительный затор в девятом часу утра образовался на левом берегу в направлении Димитровского моста: медленная очередь из машин тянется по проезду Энергетиков от одноимённой площади к гипермаркету «Лента», скорость потока там не выше 15 км/ч. Также оказалось парализовано движение на подъезде к площади Труда со стороны Ватутина, Широкой и Станиславского. Чтобы проехать особо проблемные участки, водители были вынуждены снижать скорость до 2 км/ч.
Затруднён проезд по Октябрьском мосту со стороны левого берега, судя по отметке на Яндекс.Картах, ситуацию на мосту осложнила авария.
Двумя ДТП отметилось Советское шоссе, ещё одно произошло в районе площади Кирова.
На правом берегу особенно сложно выглядит пробка на Большевистской. Затор тянется в сторону «Речного вокзала» от разъезда Иня. Скорость автомобильной очереди на этом участке упала до 10 км/ч.
В целом, по данным сервиса Яндекс.Пробки, сегодня на магистралях Новосибирска более свободно, чем вчера утром. Если сегодня к 8:35 заторы в городе достигали 8 баллов, то прошлым утром в это же время было на один балл больше.
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Ольга Хмелевская
Фото на превью Александра Ощепкова
Скриншоты yandex.ru/maps