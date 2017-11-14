Новосибирцы стали позволять себе больше хлеба и меньше масла

Доходы жителей Новосибирской области стали позволять им меньше покупок

Доходы жителей Новосибирской области не успевают за ростом цен: горожанам стало сложнее купить бензин и заплатить за коммунальные услуги.







К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, проанализировав экономическую ситуацию в регионе.



Как подсчитали статистики, в январе – сентябре 2017 года покупательная способность (количество товара, которое житель Новосибирской области может купить на среднедушевой доход) упала сразу по нескольким видам товаров.







Из продуктов, например, стало сложнее купить картофель. Покупательная способность по нему снизилась на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если среднестатистический новосибирец решит потратить весь свой месячный доход на картофель, то сможет купить только 842 кг. Также менее доступными стали сливочное масло (–23,6%), репчатый лук (–18,1%), молоко (–8,2%), белокочанная капуста (–6,3%), мороженая рыба (–4,4%), водка (–1,7%), мука (–0,8%), куриные яйца (–0,2%). При этом выросла доступность сахара (+16,5%), подсолнечного масла (+9,9%), риса (+7,9%), манной крупы (+4,6%), хлеба (+4,2%), говядины (+3,4%) и яблок (+0,5%).







Из непродовольственных товаров заметно труднее стало купить сигареты с фильтром. Подсчёты статистиков показывают, что среднедушевого дохода жителей Новосибирской области хватит на то, чтобы купить только 305 пачек сигарет в месяц — это на 12,1% меньше, чем год назад. Не поспевали денежные доходы и за ценами на бензин: покупательная способность по нему за год снизилась на 4,4 %. Из одежды менее доступными стали, например, утеплённые куртки для школьников с верхом из плащёвки (–11,5%), мужские костюмы-двойки (–8,1%), женские джемперы (–9,1%). При этом стало проще купить двухкамерные холодильники (+5,9%) и цветные телевизоры (+5,6%).







Проезд в муниципальных автобусах стал доступнее на 1,2%, а местные телефонные звонки — на 0,2%. При этом стало сложнее заплатить за квартиру: доступность жилищных услуг снизилась на 5,5%, а коммунальных услуг — на 2,1–2,8%.







Ранее статистики высчитали, что за десять месяцев 2017 года инфляция в Новосибирской области достигла 1,1%. Например, в октябре из продуктов сильнее всего подорожали огурцы, а из непродовольственных товаров — школьные рюкзаки.