Хоккей: «Сибирь» проиграла «Нефтехимику»

Счет встречи составил 4:1 в пользу «Нефтехимика» 
Счет встречи составил 4:1 в пользу «Нефтехимика» 

В выездном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирские спортсмены уступили соперникам из команды «Нефтехимик» (Нижнекамск).


Счет встречи составил 4:1 в пользу принимающей стороны. На 27 минуте встречи шайбу забил нападающий «Сибири» Степан Санников. 


«Единственный положительный момент матча: дебют в КХЛ нашего воспитанника Ильи Морозова, капитана "Сибирских снайперов" - 9:19 сыгранных минут, 1 силовой прием и 2 блокированных броска», — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».


Ворота «Сибири» до счета 0:3 защищал Александр Салак. Затем его сменил Алексей Красиков.


Напомним, в начале ноября «Сибирь» взяла реванш над командой из Братиславы. Итог встречи составил 3:1 в пользу новосибирского клуба.


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