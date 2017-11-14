На «Ладу» ставят штатный запуск мотора со смартфона





Для автомобилей Lada разработана система дистанционного управления и мониторинга Lada Connect, которая позволяет с помощью смартфона запускать двигатель, открывать двери, отслеживать местоположение авто, сообщает газета «Ведомости».





«Lada Connect будет ставится на машины в комплектации «люкс», для других комплектаций можно докупить эту опцию», — цитирует издание источник в АВТОВАЗе.





Новая система появится в 2018 году сначала на Lada Granta. Стоимость Lada Connect составит порядка 10 000 рублей. Vesta и Xray получат новую систему в 2019 году.





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