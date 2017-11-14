Девять домов в Кировском районе остались без теплоснабжения

 Сразу девять домов в Кировском районе остались вчера вечером без тепла. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 19:00.


В зоне аварии оказались здания, расположенные на улице Палласа. В качестве причины аварии муниципалитет указывает «Устранение дефекта на Т2 d-100 в подвале ж\д Палласа 5/1 от ЦТП-33 в ТК33-5 (УК ЖКХ Кировского района)».


Девять домов в Кировском районе остались без теплоснабжения


По предварительным данным, тепло в квартирах горожан появится не раньше четырех часов утра. 


Напомним, вчера вечером стало известно о отключении холодной воды в Октябрьском районе. В зоне аварии оказались дома на улице Лескова, Гурьевской, Белинского.


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