Автобус № 6 столкнулся с «Фордом» на площади Карла Маркса

Авария произошла недалеко от ТЦ «Кристалл»
Авария произошла недалеко от ТЦ «Кристалл»

Вчера вечером на площади Карла Маркса в столкновении сошлись автобус № 6 и легковой автомобиль «Форд».


По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались со стороны улицы Блюхера.


«Движение по площади было сильно затруднено — собрались пробки во всех направлениях», — сообщают аваркомы.


В результате при заезде на кольцо недалеко от ТЦ «Кристалл» автобус зажал «Форд». Водитель автобуса свою вину признал, уточняет «Автоспас».


Общественный транспорт Новосибирска периодически попадает в сводки по ДТП. В конце октября НГС.НОВОСТИ писали о водителе «Ниссана», который не успел затормозить и врезался в автобус.


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