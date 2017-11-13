ХК «Сибирь» собрал почти 300 тысяч на строительство детской площадки
В рамках благотворительного аукциона ХК «Сибирь» собрал почти 300 тысяч на строительство игровой площадки для детей-инвалидов.
На момент подготовки этой заметки с молотка ушло 12 игровых свитеров хоккеистов
«Вы тоже можете принять участие в нашем добром деле, купив браслеты или свитера (стартовая цена от 8000 до
О необычной акции «Сибири» стало известно во второй половине сентября. Новосибирские хоккеисты вышли на матч с московским «Динамо» в свитерах, сшитых специально для продажи на благотворительном аукционе.
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Сергей Жигальцев
Фото hcsibir.ru