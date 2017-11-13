ХК «Сибирь» собрал почти 300 тысяч на строительство детской площадки

ХК «Сибирь» собрал почти 300 тысяч на строительство детской площадки

В рамках благотворительного аукциона ХК «Сибирь» собрал почти 300 тысяч на строительство игровой площадки для детей-инвалидов.


На момент подготовки этой заметки с молотка ушло 12 игровых свитеров хоккеистов (136 800 рублей) и 3045 браслетов (152 250 рублей). Таким образом, руководство клуба собрало 289 050 рублей из необходимых 1 800 000.


«Вы тоже можете принять участие в нашем добром деле, купив браслеты или свитера (стартовая цена от 8000 до 15 000 рублей). Из основных игроков команды все еще свободны джерси Кирилла Воробьева, Владимира Первушина, Ивана Верещагина , Игоря Левицкого, Николая Демидова, Александра Бергстрёма!» — сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».


О необычной акции «Сибири» стало известно во второй половине сентября. Новосибирские хоккеисты вышли на матч с московским «Динамо» в свитерах, сшитых специально для продажи на благотворительном аукционе.


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