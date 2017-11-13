Десять домов в Октябрьском районе остались на сутки без холодной воды

Сезон аварийных отключений продолжился этим вечером в Октябрьском районе. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», без холодной воды остались десять домов.







Отключение произошло в 18:00. В качестве официальной причины указано «Повреждение на водопроводе D800». В зоне аварии оказались здания на улице Лескова, Гурьевская, Белинского.







По предварительным данным, в домах горожан вода появится завтра в 16:30.







Вчера НГС.НОВОСТИ писали об отключении холодной воды в Первомайском районе.







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