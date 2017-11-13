Десять домов в Октябрьском районе остались на сутки без холодной воды

 Сезон аварийных отключений продолжился этим вечером в Октябрьском районе. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», без холодной воды остались десять домов.


Отключение произошло в 18:00. В качестве официальной причины указано «Повреждение на водопроводе D800». В зоне аварии оказались здания на улице Лескова, Гурьевская, Белинского. 

Десять домов в Октябрьском районе остались на сутки без холодной воды


По предварительным данным, в домах горожан вода появится завтра в 16:30. 


Вчера НГС.НОВОСТИ писали об отключении холодной воды в Первомайском районе.


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