Власти отчитались о падении уровня безработицы в Новосибирской области

Роструд заявил, что в Новосибирской области снизился уровень безработицы

В Новосибирской области стало меньше безработных — за октябрь трудоустроиться смогли около 300 человек.



Официальный уровень безработицы снизился к 1 ноября, следует из данных Роструда. В регионе зарегистрировано 11,76 тысячи безработных.



В октябре, по данным ведомства, на бирже труда в Новосибирской области состояли более 12 тысяч человек. При этом потребность в рабочих, по официальным сведениям, превышает спрос почти в три раза.



Данные Роструда отличаются от подсчетов Новосибирскстата, по которым в III квартале 2017 года в регионе насчитывалось 93,9 тысячи безработных. Уровень безработицы составлял 6,5% и превышал средний по России.