Новосибирский силач стал 12-кратным чемпионом мира


Сергей Федосиенко занимается пауэрлифтингом уже около 20 лет 
Сергей Федосиенко занимается пауэрлифтингом уже около 20 лет 

Новосибирский спортсмен Сергей Федосиенко стал 12-кратным чемпионом мира по пауэрлифтингу.


Чемпионат мира по пауэрлифтингу (троеборью) среди мужчин и женщин проходит в чешском городе Пльзень с 13 по 18 ноября.


В первый день соревнований Сергей Федосиенко одержал уверенную победу в весовой категории до 59 кг.


«Сергей справился с 285 кг в приседании, со 180 кг в жиме лёжа и 267,5 кг в становой тяге. Итоговая сумма троеборья — 732,5 кг», — рассказали в пресс-службе областной Федерации пауэрлифтинга. 


Сергей Федосиенко — заслуженный мастер спорта России, спортсмен Новосибирского центра высшего спортивного мастерства. Он занимается пауэрлифтингом с 1998 года. В копилке спортсмена — не один десяток наград. Так, в июле в Польше Сергей стал чемпионом на Всемирных играх.  

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