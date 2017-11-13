Новосибирский силач стал 12-кратным чемпионом мира





Сергей Федосиенко занимается пауэрлифтингом уже около 20 лет

Новосибирский спортсмен Сергей Федосиенко стал 12-кратным чемпионом мира по пауэрлифтингу.





Чемпионат мира по пауэрлифтингу (троеборью) среди мужчин и женщин проходит в чешском городе Пльзень с 13 по 18 ноября.





В первый день соревнований Сергей Федосиенко одержал уверенную победу в весовой категории до 59 кг.





«Сергей справился с 285 кг в приседании, со 180 кг в жиме лёжа и 267,5 кг в становой тяге. Итоговая сумма троеборья — 732,5 кг», — рассказали в пресс-службе областной Федерации пауэрлифтинга.





Сергей Федосиенко — заслуженный мастер спорта России, спортсмен Новосибирского центра высшего спортивного мастерства. Он занимается пауэрлифтингом с 1998 года. В копилке спортсмена — не один десяток наград. Так, в июле в Польше Сергей стал чемпионом на Всемирных играх.