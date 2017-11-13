Мединский похвастался Путину рекордными сборами российских фильмов

На предпремьерный показ «Матильды» в Новосибирске 22 сентября пришло около 300 горожан

Сборы российского кино в 2017 году впервые превысят 10 млрд рублей, рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным министр культуры РФ Владимир Мединский.





«В прошлом году мы поставили рекорд по количеству зрителей и по сборам в российском кино, начиная с 91-го года, и за девять месяцев этого года мы этот годовой рекорд уже побили», — цитируется заявление Мединского в стенограмме встречи на сайте Кремля.







Министр уверяет, что 20% всех посетителей кинотеатров ходят на российские фильмы, а последние две недели доля российского кино в общем прокате составляет около 75%. Сейчас на большом экране идут такие российские фильмы, как «Матильда», «Последний богатырь», «Салют-7», «Аритмия», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».







По данным портала «КиноПоиск», в 2017 году общие сборы российских кинотеатров составили 44,5 млрд рублей, при этом 68 российских фильмов собрали 7,8 млрд рублей (доля в общих сборах — 17%). Это уже больше, чем российские фильмы заработали за весь прошлый год, когда было собрано 7,3 млрд рублей. Доля российского кино в прошлогоднем прокате составила 14%.

